Kerakoll: Ezechiele Galloni nuovo CFO, Gabriele Retucci nuovo CMO

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore dell'edilizia, ha annunciato la, che contribuiranno a rafforzare la struttura organizzativa.In particolare, nel ruolo di nuovoviene nominato, che avrà la responsabilità delle aree amministrazione, finanza, controllo di gestione, business planning, tesoreria e legale.Galloni porta con sé un'nel settore industriale e finanziario e una comprovata competenza in ambito internazionale. Ha iniziato la sua carriera in Snap-on, dove ha raggiunto il ruolo di CFO Europe. Successivamente, ha ricoperto posizioni di rilievo come Group CFO in SPAL, Lincotek e successivamente FAAC Technologies, suo ultimo incarico prima di raggiungere Kerakoll. Durante l'esperienza FAAC, in qualità di CFO ha gestito 9 acquisizioni in 4 continenti, ricoprendo contestualmente il ruolo di Chief Compliance Officer e, dal 2023, quello di Direttore M&A.viene, invece, chiamato ad assumere la carica di nuovo, con la responsabilità dell'area marketing (product, brand marketing & communication, market intelligence).Retucci ha iniziato la sua carriera in Hilti, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia, Liechtenstein, Svizzera, Germania. Ha guidato progetti di successo come Head of Product Marketing Central Europe e Head of Marketing South Europe e, a partire dal 2022, come Head of Sales & Marketing Europe per la Business Unit "Construction Software" di Hilti, ha gestito l'integrazione post acquisizione di Fieldwire in Europa.