Wall Street chiude negativa in seduta volatile: "Sell the News" dopo taglio Fed

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.618 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,28%).Le azioni statunitensi hanno chiuso, dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base. Le contrattazioni sono state volatili: prima dell'annuncio della Fed, l'S&P 500 oscillava tra modesti guadagni e perdite, ed è poi salito fino all'1% dopo l'annuncio prima di ridurre i guadagni e infine chiudere in ribasso.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,77%),(-0,51%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+1,81%),(+0,78%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,26%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%.Al top tra i, si posizionano(+2,98%),(+2,58%),(+2,51%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,26%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,96%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,97%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -237,6 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -0,6 punti; preced. -7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 230K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,3%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,95 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale.