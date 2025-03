Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.693 punti. Poco sotto la parità il(-0,59%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,32%.Resta forte la preoccupazione sui nuovi dazi sul settore auto, annunciati da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il Tycoon, la vigilia, poco prima della chiusura dei mercati americani, ha reso noto che dal 2 aprile entreranno in vigore tariffe doganali al 25% per tutte le vetture prodotte fuori dagli Stati Uniti. Sul fronte macroeconomico, la lettura finale del PIL del quarto trimestre ha rivelato una crescita maggiore delle aspettative, mentre sul versante mercato lavoro sono scese più delle attese le richieste di sussidi alla disoccupazione.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,85%),(-0,84%) e(-0,75%).Tra i(+1,77%),(+1,65%),(+1,28%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,44%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,18%),(+3,09%),(+2,20%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,69%.In perdita, che scende del 4,06%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,69%.