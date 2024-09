Wall Street si infiamma sull'onda degli acquisti dopo maxi taglio Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino americano, dopo la decisione della Fed di procedere con un maxi taglio dei tagli interesse. Si tratta del primo taglio in quattro anni. Il presidente, nel corso della consueta conferenza stampa post riunione, ha aperto alla possibilità di ridurre ancora il costo del denaro dello 0,5% entro la fine dell’anno.Sul fronte macroeconomico, i dati sul mercato del lavoro, osservati speciali insieme all'inflazione dalla Fed, mostrano un calo oltre attese delleSopra le stime anche l'Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,34%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 5.706 punti. Ottima la prestazione del(+2,23%); come pure, in netto miglioramento l'(+1,68%), con il ritorno della propensione al rischio che fa correre i titoli tech, come Nvidia, Amd, Meta e Alphabet.