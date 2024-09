AATech raggiunge il pareggio nel primo semestre, valore produzione +136%

AATech

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 10,88 milioni di euro, in aumento di 2,74 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023, afferente principalmente per 1,2 milioni di euro al portafoglio di partecipazioni in imprese collegate, per 3,02 milioni di euro in partecipazioni in altre imprese, per 2,16 milioni di euro agliinvestimenti e ai costi di sviluppo legati al potenziamento delle piattaforme tecnologiche e per 1,98 milioni di euro in terreni e fabbricati.Ilpari a 1,46 milioni di euro, in crescita del 136% rispetto al valore della produzione del primo semestre 2023.positivo pari a 0,46 milioni di euro, rispetto a -0,81 milioni di euro del primo semestre 2023 con un incremento di 1,27 milioni di euro.positivo pari a 0,01 milioni di euro, in incremento di 0,915 milioni di euro rispetto al 30/6/23."Siamo fieri dei risultati ottenuti e del fatto che siano un chiaro segnale di una ormai consolidata crescita che AATech sta dimostrando al mercato su tutti i principali indici - ha commentato l'- Grazie al lavoro costante di tutto il team ci stiamo posizionando in maniera stabile come leader del settore tech. Inoltre, possiamo orgogliosamente comunicare che le piattaforme, ormai pienamente operative dopo una prima fase di ricerca e sviluppo svolta nei periodi precedenti, porteranno sempre maggiori benefici all’intero gruppo".L'è pari a 4,27 milioni di euro, in leggero aumento rispetto a 4,1 milioni di euro al 30/6/23, e si compone di debiti finanziari per 4,18 milioni di euro e disponibilità liquide per 0,21 milioni di euro.