Autostrade per l’Italia, due giorni di iniziative per i cento anni della A8 Milano-Varese

(Teleborsa) - Ilrappresenta una data storica per il Paese: diventa di uso comune la parola “”, a indicare quelle strade a pedaggio dedicate alle sole autovetture per il trasporto rapido di merci e persone, con un percorso per lo più rettilineo e senza ostacoli, proiettando, così, l’Italia da un’economia rurale a quella industriale. A segnare questo cambiamento infrastrutturale e socioeconomico il taglio del nastro alla presenza del Re Vittorio Emanuele III a bordo della sua Lancia Trikappa della, oggi gestita dal, e allora opera fortemente voluta dall’ingegnere, imprenditore e costruttore milanese,Per festeggiare le 100 candeline di quella che oggi, grazie a un progetto di potenziamento del Gruppo Aspi, è la, Autostrade per l’Italia promuove diverse iniziative ed eventi commemorativi durante l’intero fine settimana.A dare il via alle, nella giornata di domani, la cerimonia nell’area di servizio, luogo simbolo dell’autostrada A8 che vedrà la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente della Regione Lombardia, dell’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, l’Amministratore Delegato di Autogrill. In ricordo della costruzione della Milano Varese, l’ACI donerà alle aree di servizio Villoresi Ovest e Brughiera Est due diversi totem, realizzati dall’artista Lorenzo Martinoli.Domenica, sfileranno lungo la Milano-Varese le auto e moto d’epoca, rigorosamente legate agli anni ’20-’30 e iscritte all’. La partenza dell’evento, promosso da ASI e sponsorizzato da Autostrade per l’Italia, è prevista dal palazzo sede della Regione Lombardia, a Piazza Città di Lombardia a Milano, in direzione Varese, per poi proseguire il viaggio fino al parco di Ville Ponti a Varese.La ricorrenza delsarà, inoltre, ricordata su tutta la rete. Durate il weekend, infatti, sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo tutte le direttrici gestite da Aspi, comparirà il messaggio “1924-2024 cento anni di autostrade”. Mentre sugli schermi del circuito Infomoving, presenti nelle oltre 200 aree di servizio, verrà mandato in onda un video che ripercorrerà la storia della A8, con immagini di repertorio dalla costruzione fino ad arrivare all’attuale conformazione a 5 corsie.L’A8 Milano-Varese rappresenta un asset strategico della rete e uno dei principaliverso il Nord e costituisce un tratto di fondamentale importanza, poiché consente il collegamento tra le direttrici del, sia per l’afflusso turistico che economico, con considerevoli flussi di traffico, sia leggero che pesate, con una media di 120.000 veicoli al giorno che possono raggiunge punte di 150.000.