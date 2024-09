Comal, utile semestrale balza a 4,3 milioni di euro. Valore produzione +163%

Comal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 123,7 milioni di euro, con una crescita del 163% rispetto a circa 47,0 milioni del 30 giugno 2023. L'aumento deriva sostanzialmente dall'incremento degli ordinativi in esecuzione. I ricavi sono per il 100% realizzati in Italia; per il 99% generati dal settore fotovoltaico e per l'1% dal settore convenzionale.Il Margine Operativo Lordo () è stato pari a 9,3 milioni di euro, in crescita del 122% (EBITDA margin pari al 7,5%). Ilsi attesta a 4,3 milioni di euro, con un incremento del 163%."Siamoin questo semestre, il migliore della storia aziendale - ha commentato l'- Mi preme sottolineare che l'azienda ha ottenuto una crescita in tripla cifra nei principali indicatori economico-finanziari, in particolare l'utile netto più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il semestre è stato positivamente impattato dall'aggiudicazione di nuove commesse per la realizzazione di nuovi impianti nell'ambito dell'attività EPC, che confermano la fiducia che i nostri clienti ripongono nelle capacità realizzative della società".L'è pari a 41,1 milioni di euro, rispetto a 30,2 milioni al 31 dicembre 2023, in aumento per effetto del maggior ricorso al credito necessario per sostenere la crescita aziendale.Il, che include il valore contrattuale dei progetti aggiudicati o per i quali sono stati stipulati contratti di progetto definitivi e vincolanti firmati dalle parti interessate, si attesta al 30 giugno 2024 a circa 348 milioni di euro, rispetto a circa 328 milioni registrati al 31 dicembre 2023.