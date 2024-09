Eurotech, downgrade di Intesa a Hold con taglio target price

Intesa Sanpaolo

Eurotech

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 1,85 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), abbassando anche laa "" da "Buy".Gli analisti scrivono che Eurotech è in transizione dal business embedded al business Edge AIoT, in un momento in cui entrambi i segmenti di business stanno affrontando una domanda debole. In attesa di una ripresa nell'acquisizione degli ordini, probabilmente nel 2025, l'Per il, il broker hadel 27,8% a 65 milioni di euro, implicando così ricavi per il 2H24 a 35,7 milioni di euro, in accelerazione di oltre il 22% rispetto al 1H24. Considerando un margine lordo di circa il 49% e costi operativi ottimizzati, in linea con le linee guida aziendali, viene calcolata una perdita di EBITDA di circa 4 milioni di euro, rispetto ai 5,7 milioni di euro precedenti. Per il, prevede un'accelerazione del fatturato (+20% anno su anno), poiché i clienti di Eurotech dovrebbero iniziare a riprendere gli investimenti in Edge AIoT. La leva operativa dovrebbe essere attivata e pertanto prevede un EBITDA di 2,9 milioni di euro.