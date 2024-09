Generalfinance pubblica secondo Bilancio di Sostenibilità

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, haredatto su base volontaria. Il documento copre il triennio 2021-2023."Questa nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità riflette il nostro impegno verso la responsabilità sociale, l'attenzione all'ambiente e la consapevolezza del dialogo con i nostri stakeholder - ha commentato l'- Il bilancio non solo documenta i nostri sforzi per migliorare gli standard operativi e ridurre gli impatti socio-ambientali, ma sottolinea anche il nostro continuo dialogo con le persone che ogni giorno contribuiscono a fare di Generalfinance un punto di riferimento del proprio settore. Riteniamo che il primo elemento di una strategia sostenibile nel lungo termine sia rappresentato dalla capacità di servire i nostri clienti in maniera efficace ed efficiente, contribuendo in maniera spesso decisiva al salvataggio delle imprese e ai posti di lavoro".Il nuovo Bilancio di Generalfinance sottolinea l'importanza del capitale umano nella strategia di sostenibilità. Dal 2021 al 2023, il numero diè aumentato da 53 a 70, con una quasi totale stabilizzazione dei contratti e un focus sulla formazione in aree chiave come cybersecurity e gestione del rischio. Lecostituiscono il 46% della forza lavoro, dimostrando un forte impegno verso la parità di genere. Generalfinance continua a svolgere un ruolo cruciale nel supporto alle imprese italiane, contribuendo a salvaguardare oltre 50.000 posti di lavoro grazie a soluzioni finanziarie efficaci e tempestive.Sul fronte ambientale, l'azienda ha intensificato gli sforzi per migliorare la compatibilità ambientale delle proprie attività, che peraltro hanno di per sé un basso impatto tenuto conto della digitalizzazione dei servizi e l'assenza di filiali per l'operatività core. Nonostante il limitato impatto del core business sull'ecosistema, l'azienda ha incrementato l', passando dal 43% al 46% del totale dei consumi.Nel 2023, Generalfinance ha investito oltre 140 mila euro ina favore della comunità locale, concentrandosi particolarmente sulle aree di Biella, Milano e Verona. Le iniziative sostenute si sono distinte in quattro aree principali: la tutela del patrimonio artistico nazionale, il sostegno alla Chiesa e ad enti ecclesiastici, la promozione del territorio e il supporto a cause sociali, come la disabilità, l'inclusione sociale, l'accesso allo sport e il sostegno alle famiglie.