Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, sulla scia del maxi taglio dei tassi di interesse effettuato dalla Fed, da 50 punti base. Ilavanza a 42.025 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 5.714 punti. Effervescente il(+2,56%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,88%).(+3,08%),(+2,20%) e(+1,88%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,58%) e(-0,57%).Tra i(+5,37%),(+5,12%),(+3,97%) e(+3,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,57%.Tentenna, che cede l'1,37%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,25%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,19%.(+7,35%),(+6,06%),(+5,67%) e(+5,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,44%.scende del 2,37%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 55,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 47,9 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 6,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 103,3 punti)16:00: Vendita case nuove (preced. 739K unità).