Listini europei contrastati. Unicredit rilancia su Commerzbank

(Teleborsa) -, e sconta anche un calo tecnico dello 0,12% dovuto allo stacco del dividendo da parte di Eni e Stmicroelectronics. Gli altri principali indici del Vecchio Continente si muovono con segni contrastanti confermando l'andamento incerto registrato in avvio di seduta.La borsa di Tokyo è rimasta chiusa oggi per festività. Laha immesso oggi liquidità, nel tentativo di rivitalizzare la crescita della maggiore economia asiatica, che sta dando evidenti segni di rallentamento.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,112. L'è sostanzialmente stabile su 2.623,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,23 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +132 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,45%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,50%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,29%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.698 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.818 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,52%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,31%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,17% dopo aver annunciato di aver aumentato la quota al 21% del capitale di Commerzbank e chiesto l'autorizzazione per salire fino al 29,9%..Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,26%),(+4,22%),(+1,71%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra lepiù importanti:10:00: PMI composito (atteso 50,6 punti; preced. 51 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 45,7 punti; preced. 45,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,3 punti; preced. 55,7 punti).