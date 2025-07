Redelfi cede la partecipazione in Cerlab e si focalizza interamente sullo sviluppo delle batterie

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha ceduto a una controparte terza la propria partecipazione in, società con sede a Milano attiva nello sviluppo delleLa cessione della partecipazione di CerLab, avvenuta al valore di carico iscritto a bilancio (non costituendo quindi un’operazione significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), consente a Redelfi di uscire dal mercato delle Comunità Energetiche rientrando interamente nell’investimento e risultando quindi cash-positive.Questa operazione rappresenta un ulteriore passo verso la strategia di focalizzazione degli investimenti e delle risorse del Gruppo nello sviluppo distand-alone. L’uscita di Redelfi dal capitale di CerLab rafforza la posizione della Società come operatore attivo nel mercato delle infrastrutture energetiche, e permette così di riallocare le risorse finanziarie destinate alle CER, verso i BESS stand-alone.La forte accelerazione che sta avendo il mercato BESS ha agevolato la scelta della Società di concentrare le risorse sul core-business, abbandonando la creazione delle CER, nonostante il loro importante ruolo nele l’allineamento di valori con il Gruppo stesso."Questa operazione conferma il percorso di razionalizzazione e focalizzazione industriale sul BESS stand-alone. Le Comunità Energetiche Rinnovabili restano un tassello fondamentale della transizione energetica, tuttavia, la nostra priorità strategica è lo sviluppo di sistemi di accumulo, infrastrutture indispensabili per favorire il processo di transizione verso una rete più resiliente ed efficiente", ha dichiarato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi.