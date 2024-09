SBE-Varvit, ricavi e margini in calo nel primo semestre

SBE-Varvit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, ha chiuso ildel 2024 conpari a 186,6 milioni di euro, rispetto a 220,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il decremento è derivante da un calo di volumi generalizzato del mercato, mentre i prezzi di vendita nel complesso rimangono stabili (in diminuzione esclusivamente a seguito di aggiustamenti dovuti a clausole automatiche sulle materie prime).L'si attesta a 46,9 milioni di euro, rispetto ad 58,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente, con unpari al 25,2% rispetto al 26,4% del primo semestre 2023 e al 24,3% dell'anno 2023. La diminuzione della marginalità è ascrivibile alla maggiore incidenza dei costi fissi dovuta alla diminuzione dei volumi e all'incremento del costo del personale, al momento non incluso negli accordi contrattuali pass through dai clienti. Ilè stato pari a 21,9 milioni di euro, rispetto 33,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente"Nonostante la, manteniamo piena fiducia nel nostro modello di business, che siamo certi consentirà di adattarci rapidamente alle mutevoli condizioni economiche e di cogliere nuove opportunità di crescita - ha commentato il- Il nostro impegno nel perfezionare l'efficienza operativa e nel potenziare tecnologicamente i nostri impianti, unito all'espansione della capacità produttiva, è oggi più forte che mai"."Continueremo, infatti, ad investire in queste aree strategiche, essenziali per preservare la nostra competitività, garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo e posizionare SBE-Varvit per affrontare al meglio le sfide del mercato che ci attendono - ha continuato - L'attuale contesto macroeconomico richiede agilità e reattività e ci spinge ad identificare e sfruttare nuove opportunità di crescita. Affrontiamo questo periodo, al quale siamo preparati,, con l'obiettivo di consolidare e ampliare la nostra posizione nel mercato. Guardiamo al futuro con una chiara visione strategica, fiduciosi che le nostre azioni ci permetteranno di superare le attuali sfide e di continuare il nostro percorso di crescita".Larisulta positiva per 45 milioni di euro, rispetto ai 54,8 milioni del 31 dicembre 2023. In data 22 maggio 2024 sono stati distribuiti 21,1 milioni di euro di dividendi.Le difficili condizioni di mercato in cui il gruppo opera già dalla fine del 2023, sono proseguite anche nei primi sei mesi del 2024 e si ritiene possano persistere per tutta la restante parte dell'esercizio. Secondo le previsioni, nell'SBE-Varvit registrerà una contrazione del fatturato che si attesterà tra il 15% ed il 18% rispetto al 2023, confermando la marginalità tra il 25% ed il 27%.