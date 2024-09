UniCredit-Commerzbank, Scholz: acquisizioni ostili non sono positive per banche

(Teleborsa) - ", motivo per cui il governo tedesco ha preso una posizione chiara qui e ha chiarito che non consideriamo questo un corso d'azione appropriato". Lo ha affermato il cancelliere tedescoa margine di un evento a New York, secondo quanto riporta Bloomberg.Scholz ha criticato "il fatto che, senza alcun feedback, si stanno facendo tentativi con metodi ostili per acquisire aggressivamente quote di società"."Commerzbank è unacommerciale che svolge un ruolo importante nell'assicurare che l'industria tedesca e le piccole e medie imprese ottengano i finanziamenti necessari - ha affermato - Ed è in grado di farlo bene come entità indipendente".La presa di posizione di Scholz è arrivata poche ore dopo che UniCredit ha rivelato di aver??che le avrebbero consentito di aumentare la sua quota in Commerzbank, dal 9% precedente. Il regolamento in azioni degli strumenti sottoscritti può avvenire solo subordinatamente all'ottenimento delle relative autorizzazioni.