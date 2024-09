Impianti riduce la perdita nel primo semestre. Ricavi +14,8%

Impianti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, ha chiuso ildel 2024 conpari a 4,4 milioni di euro, in aumento del 14,8% rispetto al primo semestre 2023, grazie ad un miglioramento della BU Servizi Professionali per la finalizzazione di progetti della Pubblica Amministrazione Centrale nel secondo trimestre 2024.L'è negativo per 0,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -0,6 milioni al 30 giugno 2023. Tale miglioramento è direttamente correlato all'efficientamento dei costi diretti di produzione e al miglioramento del margine di contribuzione, i costi indiretti relativi al personale, operativi e godimento beni di terzi sono rimasti pressoché stabili. Ilè negativo per 0,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad una perdita di 0,8 milioni al 30 giugno 2023."Nel primo semestre del 2024, siamo ragionevolmente soddisfatti dei risultati ottenuti tenuto conto dell'incertezza dello scenario macroeconomico italiano e globale, con ricavi in crescita di circa il 15% rispetto all'anno precedente - ha commentato l'- La crescita dei ricavi è stata sostenuta dalla Business Unit Servizi Professionali, che ha visto la concretizzazione di contratti con primari clienti, confermando il nostro impegno a offrire soluzioni tecnologicamente avanzate e su misura".L'al 30 giugno 2024 è pari a circa 0,2 milioni di euro (debito), rispetto a cassa per 0,1 milioni al 31 dicembre 2023I ricavi2024 ammontano a 5,1 milioni (+10,2% vs pari periodo dell'anno precedente) e l'ordinato dei primi 8 mesi risulta essere pari a 8,3 milioni di cui evadibile nell'esercizio corrente pari a 6,7 milioni (+66,8% verso pari periodo dell'anno precedente).