Meloni su riforma Consiglio sicurezza ONU: "Non esistono Nazioni di serie A e B"

(Teleborsa) - La Presidente del Consigliorispetto alla, sollecitando la comunità internazionale a fare quadrato contro la crisi e l'incertezza che sta caratterizzando questa fase storica.Meloni ha affermato che ladai principi di" ed ha ribadito che "e non solo per alcuni". "Non ci interessa creare nuove gerarchie e. - ha affermato - Esistono le nazioni, con le loro storie, le loro peculiarità e i loro cittadini che hanno tutti gli stessi diritti perché gli individui nascono tutti liberi e uguali"., però le crisi nascondo sempre una, ha affermato Meloni nel suo discorso al Vertice del futuro dell'ONU, ricordando che la parola "crisis" in greco significa "scelta" e che "le crisi costringono a mettersi in discussione, a schierarsi"."Nessuno stato può governare le crisi del nostro tempo, per questoe della sua istituzione più rappresentativa che è l'ONU", ha ribadito la Premier, aggiungendo che "le sfide che la storia ci ha messo di fronte sono numerose e multiformi: il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali ed economiche, le crisi umanitarie e sanitarie, la criminalità transnazionale, i conflitti armati" e chePer questo la Premier ha citato il, affermando "dobbiamotra le nazioni".A margine della 79esima assemblea ONU, Meloni è stata anche. L'Atlantic Council ha assegnato il riconoscimento a Meloni in qualità die per il supporto offerto all'Unione Europea, al ll’Alleanza transatlantica e per la presidenza del G7 nel 2024. Il premio, in mezzo a qualche polemica, è stato cosegnato da Eòon Musk, fondatore di Tesla ed ora proprietario di X.