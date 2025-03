S&P-500 e Nasdaq chiudono in rialzo. Focus su inflazione e dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 41.351 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.599 punti (+0,49%). In rialzo il(+1,13%); sulla stessa linea, sale l'(+0,72%).La lettura di febbraio dell'è stata, con la misura headline che è aumentata dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,8% su base annua. I risultati potrebbero aver alleviato le preoccupazioni sulla salute dell'economia e sull'impatto dei dazi. Le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio del presidente Donald Trump sono comunque entrate in vigore mercoledì e il Canada ha imposto con una contromisura del 25% su oltre 20 miliardi di dollari di beni statunitensi.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,56%),(+1,43%) e(+1,02%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,02%),(-1,02%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+4,55%),(+3,08%),(+2,72%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,56%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,51%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,59%),(+7,40%),(+6,43%) e(+5,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,74%. Seduta negativa per, che scende del 4,23%. Sensibili perdite per, in calo del 3,99%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,61%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 221K unità)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)13:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,5%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,8 punti; preced. 64,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.