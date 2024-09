Vista e Blackstone acquistano Smartsheet per 8,4 miliardi di dollari

Smartsheet

(Teleborsa) -, società che opera nei software per la collaborazione e la gestione del lavoro, ha stipulato unda fondi gestiti dai colossi del private equity statunitensie Vista Equity Partners, in una transazione interamente in contanti valutata a circaIn base ai termini dell'accordo, gli acquirenti acquisirebbero tutte le azioni in circolazione detenute dagli azionisti di Smartsheet perin contanti al closing. Questo prezzo rappresenta un premio di circa il 41% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato per volume delle azioni Smartsheet per i 90 giorni di negoziazione conclusi il 17 luglio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dei resoconti dei media riguardanti una possibile di vendita, e un premio del 16% rispetto al prezzo di chiusura più alto delle azioni negli ultimi 12 mesi conclusi il 17 luglio 2024.L'accordo include unche scade l'8 novembre 2024. Durante questo periodo, Smartsheet e i suoi consulenti saranno autorizzati a sollecitare attivamente proposte di acquisizione alternative da determinate terze parti e potenzialmente ad avviare trattative con altre parti.Al completamento della transazione, le azioni di Smartsheetsu alcun mercato pubblico e Smartsheet diventerà una società privata. La società continuerà a operare con il nome e il marchio Smartsheet.