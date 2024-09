Digital Value, utile semestrale sale a 22,4 milioni di euro. Ricavi +8,5%

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 450,7 milioni di euro, in crescita di 35,2 milioni, segnando un +8,5% rispetto al primo semestre 2023. L'si attesta a 51,173 milioni di euro, (+6,3 milioni, corrispondente a un incremento del +13,9). Ilè pari a 11,36% sui ricavi netti, incrementato grazie alla focalizzazione su una strategia a valore e a un persistente controllo dei costi operativi e di struttura.Ildi periodo è pari a 22,39 milioni di euro, di cui 0,08 milioni di pertinenza di terzi, con una crescita di 5,3 milioni (+30,6%) rispetto al 30 giugno 2023.Larisulta pari a 38,7 milioni di euro, in miglioramento di 14,8 milioni rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente."Nel primo semestre dell'anno, Digital Value registra- ha commentato l'- Un contesto favorevole all'innovazione tecnologica nei settori in cui operiamo, unito alla nostra attenzione all'efficienza e alle competenze chiave per guidare l'evoluzione tecnologica del Paese, ci sostengono nel percorso di miglioramento che il Gruppo ha intrapreso a beneficio di tutti i nostri stakeholder. Guardando al futuro, Digital Value rimane impegnata a investire nella propria crescita con una visione industriale solida, guidata dal principio della complementarità. Questo ci permetterà di rispondere prontamente alle sfide del mercato e di continuare ad offrire soluzioni innovative, sostenibili e a misura delle esigenze dei nostri clienti".