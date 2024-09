EdiliziAcrobatica, utile semestrale crolla a 365 mila euro con fine incentivi fiscali

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 70,9 milioni di euro, facendo registrare un decremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024.L'si è attestato a 7,02 milioni di euro, contro 11,05 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'andamento è legato principalmente alla flessione dei ricavi della controllata Acrobatica Energy, da imputare al termine degli incentivi fiscali. L'consolidato è pari a circa 365 mila euro, rispetto a 3,6 milioni nei primi sei mesi del 2023."I primi sei mesi del 2024 sono stati caratterizzati daper il Gruppo Acrobatica - ha commentato la- In particolare la scelta di riconvertire EA110 in Acrobatica Energy che ha appena fatto il suo ingresso sul mercato delle rinnovabili, determina ad oggi quella contrazione di fatturato che mostrano i numeri dei primi sei mesi dell'anno. Tuttavia, pur venendo meno gli incentivi di Stato, il Gruppo ha dimostrato una non comune duttilità, e una altrettanta prontezza nel trovare una risposta alle mutate condizioni economiche contingenti, che, come da sempre accade quando si tratta di Acrobatica, non mancheranno di dare sul medio termine i loro risultati."Non posso quindi che essereper l'andamento di questo primo semestre, soprattutto osservando la crescita esponenziale della capogruppo EdiliziAcrobatica S.p.A. e delle controllate in Francia, Spagna, Principato di Monaco ed Emirati Arabi", ha aggiunto.La(PFN) mostra un miglioramento di 8,3 milioni passando da 57,1 milioni a 48,8 milioni di euro.