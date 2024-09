Svezia, banca centrale taglia tassi al 3,25% e prevede altre riduzioni

(Teleborsa) - Laha abbassato il tasso di riferimento di 0,25 punti portandolo al 3,25%."Se le prospettive di inflazione e attività economica rimangono invariate, il tasso di riferimento potrebbe essere tagliato anche nelle due riunioni di politica monetaria, in calendario entro la fine dell'anno", avverte il Consiglio esecutivo nel comunicato che accompagna la decisione odierna.Un taglio di 0,5 punti percentuali è possibile in una di queste riunioni, chiosa il board che indica la possibilità dial costo del denaro,. "Si prevede quindi che il tasso di riferimento verrà tagliato a un ritmo chiaramente più rapido di quanto comunicato in precedenza, il che contribuisce a un'attività economica più forte e a un tasso di inflazione vicino all'obiettivo", si legge nella nota.Insieme, questi cambiamenti implicano un cambiamento relativamente ampio della politica monetaria in una direzione più espansiva, che migliorerà le finanze delle famiglie e renderà più facile per le aziende investire.nel corso dell'anno e ora sono considerate compatibili con un tasso di inflazione di circa il 2%., afferma il consiglio direttivo che tuttavia, avverte ". Ci sono rischi legati, ad esempio, alla ripresa dell'economia svedese, al disagio geopolitico e al tasso di cambio della corona che possono portare a un risultato diverso per l'inflazione e la posizione della politica monetaria".