La Bank of Russia taglia i tassi di 200 punti base al 18%

(Teleborsa) - Laha. Le attuali pressioni inflazionistiche, comprese quelle sottostanti, stanno diminuendo più rapidamente di quanto previsto in precedenza. La crescita della domanda interna sta rallentando.La banca centrale manterrà condizioni monetarie restrittive quanto necessario per riportare l'inflazione all'obiettivo nel 2026. Nello scenario di base, ciò implica un tasso di riferimento medio compreso tra il 18,8 e il 19,6% nel 2025 e tra il 12 e il 13% nel 2026, il che significa che la. Ulteriori decisioni sul tasso di riferimento saranno prese in base alla sostenibilità del rallentamento dell'inflazione e alla dinamica delle aspettative di inflazione.Secondo le previsioni della banca, dato l'orientamento della politica monetaria, l', tornerà al 4% nel 2026 e si manterrà in linea con l'obiettivo."La deviazione al rialzo dell'economia russa da un percorso di crescita equilibrata si sta riducendo - si legge nello statement - I dati ad alta frequenza, compresi quelli relativi al secondo trimestre del 2025, e gli indicatori dei sondaggi mostrano un, a fronte di una continua e moderata crescita dell'attività economica in generale".