FAE Technology, utile netto di 3 milioni di euro nel primo semestre

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 44,7 milioni di euro,a 5,8 milioni di euro (13,0% EBITDA margin) edi periodo a 3 milioni di euro. Essendo quello al 31/12/2023 il primo bilancio consolidato redatto dal gruppo, FAE Technology non ha riportato i dati comparativi di conto economico del 30/06/2023."I risultati realizzati nel primo semestre 2024 segnano undel Gruppo e consolidano i progressi degli ultimi esercizi - ha commentato l'- Un percorso di crescita per linee interne, ma sostenuto anche dalla rapida integrazione di Elettronica GF con cui abbiamo incrementato la nostra offerta tecnologica, e recentemente di IpTronix, che ci consentirà di estendere il nostro perimetro di competenze anche per soluzioni ad alta e altissima complessità. Grazie ai nostri asset tecnologici e know how, siamo pronti a cogliere le opportunità offerte dal mercato".Al 30 giugno 2024, l'consolidato risulta pari a 8,3 milioni di euro, rispetto ai 7,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'incremento è principalmente dovuto alla stipula di due linee di finanziamento mirate all'aggiornamento del layout produttivo e delle tecnologie.