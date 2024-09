Predict, ricavi a 1,26 milioni nel primo semestre

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare che ha fatto oggi il suo ingresso sull’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha chiuso il primo semestre 2024 conpari a 1,26 milioni, in calo del 46,3% rispetto al dato al 30 giugno 2023 pari a € 2,35 milioni.L’ EBITDA è pari a - 0,16 milioni (0,27 milioni al 30 giugno 2023) mentre l’EBITDA Margin risulta essere pari al -12,7% (11,3% al 30 giugno 2023).L’della Società si attesta a circa a -0,29 milioni (circa € 0,05 milioni al 30 giugno 2023), mentre ildi periodo pari a € -0,31 milioni (vs € 0,02 milioni al 30 giugno 2023).L’Adjusted (IFN Adjusted) è pari a € -0,11 milioni, in aumento rispetto al valore di € -1,75 milioni al 31 dicembre 2023. La variazione è ascrivile all'assorbimento di disponibilità liquide relativo alla gestione corrente della Società.: "Siamo determinati a perseguire i nostri obiettivi strategici e, dopo un primo semestre indubbiamente sfidante,. Nel secondo semestre ci focalizzeremo sullo sviluppo delle SBU di più recente costituzione, in particolare di Mistral, fiore all’occhiello del nostro portafoglio prodotti e simbolo della nostra capacità di innovazione, mentre ci aspettiamo risultati proficui dalle nostre SBU tradizionali, il cui business riscuote maggiore successo negli ultimi mesi dell’anno. Questo pattern ciclico ci permette di concentrare le risorse e competenze sulle nuove aree di crescita. Siamo pronti a cogliere nuove opportunità e a consolidare la nostra posizione nel mercato, grazie all’impegno e alla dedizione del nostro team e al supporto e la fiducia che gli investitori vorranno accordarci".