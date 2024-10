Alfonsino, Iodice: "Raddoppio EBITDA frutto di una strategia di trasformazione e adattamento"

Alfonsino

(Teleborsa) - L'essere grandi realtà internazionali a volte fa perdere di vista il territorio, la sua cultura, i suoi valori, mentre società di minori dimensioni e più concentrate sul territorio sono in grado di creare valore per tutti gli stakeholders e captare i cambiamenti socio-economici. E' il caso di, società attiva nel mondo del, realtà dinamica e condavanti, che guarda alle opportunità di crescita che si presentano lungo il suo percorso, puntando sulladel servizio e l'innovazione, sempre mantenendo unain cui opera.Dopo una semestrale molto positiva,, CEO e co-Founfer di Alfonsino, ha parlato delle prospettive che si aprono quest'anno e delle aspettative per l'esercizio 2025. "Puntiamo a creare nuove alleanze strategiche ed esplorare operazioni di", ha anticipato Iodice, ponendo l'accento sullae sull'importanza dell'"Questo risultato è frutto di unaavviata in risposta ai cambiamenti economici e sociali.In seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo osservato una riduzione del potere d'acquisto dei nostri clienti, principalmente a causa dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita. Questo ci ha portati a riflettere sullatradizionale adottato dalla maggior parte delle società di delivery"."Per far fronte a questa sfida, abbiamo creato, una piattaforma innovativa che consente ai fattorini di lavorare in maniera indipendente, scegliendo orari e tariffe in piena autonomia. Sebbene questo abbia comportato la rinuncia a circa il 30% del fatturato derivante dai costi di spedizione, siamo riusciti alegati alla logistica dell'ultimo miglio. Questa scelta strategica ha migliorato significativamente la nostra efficienza operativa, portando a un"Alfonsino è oggi la prima società di delivery in Italia ad averin un’ottica di. Questo ci permette di continuare a crescere e di rafforzare la nostra posizione nel mercato, mantenendo al centro le esigenze dei nostri clienti e partner"."La nostra strategia "su misura" per i piccoli e medi centri abitati èper diversi motivi. In primo luogo, risponde in modo preciso alle esigenze di mercati spesso trascurati dai grandi operatori. La profonda conoscenza delle dinamiche locali ci permette di offrire soluzioni che si adattano allee alle, rendendoci più agili e reattivi rispetto ai competitor"."Inoltre, il nostro approccio personalizzato crea un forte, rafforzando la fidelizzazione dei clienti e costruendo relazioni basate su fiducia e vicinanza. Questo vantaggio competitivo si riflette anche sui nostri partner e rider, che trovano nella nostra piattaforma un modello chela loro partecipazione e ne sostiene la crescita. Operare in mercati meno saturi ci consente di differenziarci grazie allae alla nostra flessibilità operativa"."Questo approccio ci pone in una posizione di, consolidando una presenza che risulta difficile da scalzare. Una volta stabiliti, diventa complesso per i concorrenti sottrarci questi mercati, grazie allecon le comunità e alla nostra capacità di rispondere in modo dinamico alle loro esigenze"."Il nostro obiettivo principale è rendere la nostra struttura sempre piùnel tempo, offrendo unarispetto all'arena competitiva"."Guardiamo ai prossimi mesi con, grazie ai significativi benefici che il modellosta portando al nostro business, soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria"."Puntiamo a creareed esplorare operazioni di crescita tramite linee esterne, come quella recentemente realizzata cona Jesi. Parallelamente,resta un pilastro fondamentale della nostra strategia. Investiremo ulteriormente nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per garantire un servizio sempre più affidabile, efficiente e omnicanale, rispondendo in modo proattivo alle esigenze dei nostri clienti e partner commerciali"."Infine, stiamo lavorando attivamente per posizionare Rushers srl come leader nel settore delle, con l'obiettivo di generare nuovenel medio-lungo termine, rafforzando così la nostra leadership nel mercato del delivery".