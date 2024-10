Eventi e scadenze del 2 ottobre 2024

Martedì 01/10/2024

Mercoledì 02/10/2024

(Teleborsa) -- Trieste - Il BSBF è un congresso orientato al business che riunisce le principali infrastrutture di ricerca europee, incentrato sulla tecnologia e con l'obiettivo di essere il principale punto di incontro tra le infrastrutture di ricerca e le aziende leader in alta tecnologia e innovazione. Parteciperà ENEA, che ha contribuito anche all’organizzazione, con il Presidente e il DG- Evento digitale - 5ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, che intende offrire una panoramica globale sui vari Paesi per aiutare gli imprenditori italiani a rafforzare le loro posizioni all'estero e scoprire nuove opportunità. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso, Musumeci e Crosetto, gli AD di UniCredit, Illimity, SIMEST e Prysmian- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Teatro Ambra Jovinelli, Roma - "Generazione Futuro: filiere cooperative sostenibili" è il tema dell'Assemblea, per un confronto sull'attuale scenario del settore agroalimentare, sulle nuove opportunità di sviluppo offerte dalle filiere alimentari sostenibili e sulle nuove sfide previste per il futuro. Tra gli interventi, il Ministro Lollobrigida e i presidenti di Legacoop, Coldiretti, Confagricoltura e CIA- Il Global Hydrogen Review è una pubblicazione annuale dell'IEA (International Energy Agency) che monitora la produzione e la domanda di idrogeno a livello mondiale, nonché i progressi in aree critiche come lo sviluppo delle infrastrutture, il commercio, le politiche, la regolamentazione, gli investimenti e l'innovazione.08:30 -- Montecitorio - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono le audizioni del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sui più recenti sviluppi in Medio Oriente09:30 -- Campus Durando del Politecnico, Milano - L’edizione 2024 dello Smart Mobility Report, redatto da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, analizza i progressi della mobilità sostenibile, considerando aspetti economici, di mercato e normativi10:00 -- Stazione di Roma Ostiense - Presentazione del nuovo brand Regionale. Intervengono, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stefano Donnarumma, AD e DG Gruppo FS Italiane e Luigi Corradi, AD e DG Trenitalia. Seguirà visita del nuovo treno Regionale10:30 -- Auditorium Fondazione Cariplo, Milano - "Il ruolo del board nelle strategie di governance per la valorizzazione del mercato e delle aziende" è il tema della terza edizione di “The Board of the Future”, che vedrà riuniti alcuni dei principali attori dell’ecosistema della Corporate Governance italiana. Tra gli interventi, il CEO di Deloitte Central, Mediterranean e i Presidenti di Intesa Sanpaolo e UniCredit11:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri14:30 -- Royal Garden Hotel, Assago - La prima tappa della seconda sessione, che si svolge in autunno, sarà Milano. Verranno presentate le ultime tecnologie ICT di Huawei, con un focus sulle soluzioni basate su scenari per i settori della pubblica amministrazione, sanità, istruzione, ISP e retail14:45 -- La Commissione Attività produttive della Camera svolge l’audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla situazione dei tavoli di crisi industriale aperte presso il MIMIT15:00 -- Montecitorio -Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Parlamento del Montenegro, Andrija Mandic15:30 -- Confedilizia, Roma - Evento organizzato da ASPESI Roma, Intesa Sanpaolo e Immobiliare.it. Interverranno, tra gli altri, Paolo Buzzetti (Presidente ASPESI Roma), Paolo Giabardo (DG Immobiliare.it), Michele Attivissimo (Direttore commerciale retail Lazio Abruzzo Intesa Sanpaolo) e Giorgio Spaziani Testa (Presidente nazionale Confedilizia)- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti