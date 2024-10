Wall Street in ribasso con tensioni in Medio Oriente e sciopero portuali

JPMorgan

(Teleborsa) -. Israele ha avviato un'operazione di terra in Libano, nell'ambito dello scontro con il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran, il quale ha lanciato missili balistici contro Israele. Dopo aver archiviato un secondo trimestre con generalizzati guadagni, i mercati azionari sono oggetto di realizzi, con gli investitori che preferiscono indirizzare gli acquisti verso asset difensivi, come oro, valute rifugio e titoli di Stato.Nel frattempo, il ha mostrato che l'economia ha aggiunto 143.000 posti di lavoro a settembre, sopra le attese del mercato, in attesa di conoscere il rapporto ufficiale sull'intero mercato del lavoro che sarà pubblicato venerdì.Oggi in programma ci sono diversi interventi da parte di: Thomas Barkin di Richmond, Beth Hammack di Cleveland, Alberto Musalem di St. Louis e il governatore della Fed Michelle Bowman mercoledìGli investitori monitorano losulla costa orientale e del Golfo, che è entrato nel suo secondo giorno. Lo sciopero potrebbe costare all'economia americana circa 5 miliardi di dollari al giorno, secondo stime di, che ha ritirato il suo obiettivo di ricavi annuale e aggiunto incertezza alla svolta attesa sotto il nuovo CEO Elliott Hill, e, che prevede che il numero totale di membri iscritti ai suoi piani Medicare Advantage per gli over 65 diminuirà entro il 2025., che ha mancato le aspettative per le consegne del terzo trimestre, a causa della forte concorrenza dei rivali in Cina e in Europa.Guardando ai, si muove sotto la parità il, che scende a 42.044 punti, con uno scarto percentuale dello 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.685 punti. Poco sotto la parità il(-0,44%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,48%.