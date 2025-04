Finale a due velocità a Wall Street in attesa dell'annuncio sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale misto per il listino USA, alla vigilia dell'annuncio sui dazi su larga scala che saranno svelati oggi da Donald Trump alla Casa Bianca,dopo che domenica ha detto che le nuove imposte includeranno tutti i paesi, ma i dettagli specifici sono scarsi. Secondo quanto scritto dal Washington Post, gli assistenti della Casa Bianca hanno redatto una proposta per imporre tariffe di circa il 20% sulla maggior parte delle importazioni negli Stati Uniti. L'annuncio formale è previsto per le 15:00 ET di oggi (le 21 italiane), ha detto a Fox News il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent. L'impatto completo dell'atteso annuncio di oggi deve ancora essere scontato dai mercati, secondo gli analisti di Wolfe Research.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 41.990 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.633 punti. Buona la prestazione del(+0,82%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,41%).(+1,13%),(+1,02%) e(+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,75%.Al top tra i(+2,02%),(+1,81%),(+1,18%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,94%.scende del 2,91%.Tentenna, che cede l'1,49%.Tra i(+4,35%),(+3,59%),(+3,24%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Calo deciso per, che segna un -3,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,91%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 118K unità; preced. 77K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,34 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 172,02K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 224K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -121,5 Mld $; preced. -131,4 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 51,6 punti).