Amundi, accordo con Sella per distribuzione fondo private equity Investindustrial

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo, ha siglato unper ladel fondo Amundi Partners Investindustrial Private Equity. In particolare, Sella SGR assume il ruolo di Global Distributor attraverso le reti di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.Il fondo, istituito in coerenza al nuovo regolamento Eltif 2.0, è concepito per, un'asset class tradizionalmente riservata agli investitori istituzionali, grazie a una soglia di investimento minima di 10.000 euro. Investindustrial, partner di Amundi e sub-gestore del fondo, è una società specializzata nel private equity guidata da Andrea Bonomi.Attraverso il fondo Amundi Partners Investindustrial Private Equity gli investitori retail possono dunqueprincipalmente di Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera, diversificando i propri investimenti in aziende non quotate, inserendo così in portafoglio, con un orizzonte temporale di lungo periodo, un'asset class che storicamente ha presentato rendimenti a doppia cifra.