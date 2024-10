FOS, commessa per 2,2 milioni di euro da RTI per esecuzione gara Consip

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha(RTI) guidato da Exprivia per dare esecuzione allaaggiudicata a inizio settembre per l'affidamento di Accordi Quadro relativi ai Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL), giunta alla terza edizione.Ildella gara ammonta ae l'Accordo Quadro avrà una durata di 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. La quota assegnata all'RTI di cui FOS fa parte (di seguito RTI FOS) è pari al 4% dell'importo complessivo, ovvero di circa 60 milioni di euro.Laè pari al 3,7% del totale assegnato all'RTI FOS, per un valore pari a circaper 24 mesi a partire dalla data odierna."Questa aggiudicazione rappresenta un'importante conferma delle competenze e della qualità dei servizi che FOS è in grado di offrire in collaborazione con i nostri partner nel settore ICT - ha dichiarato l'- Siamo orgogliosi di poter contribuire alla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni Locali con soluzioni innovative in ottica Cloud e servizi di Project Management Office".