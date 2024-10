Negativa la Borsa di Milano. Giù Stellantis, tiene TIM

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

DiaSorin

Stellantis

Saipem

A2A

Intercos

Philogen

Cementir

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia, con il mondo che resta col fiato sospeso guardando all'evolversi del conflitto in Medio Oriente. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,05%.Sul fronte macroeconomico, l'indagine HCOB PMI-S&P Global ha mostrato che a fine terzo trimestre l'economia dell'eurozona ha sofferto una nuova battuta d'arresto, con l'attività economica totale in contrazione per la prima volta da febbraio. In particolare, le tre grandi nazioni del blocco della moneta unica (Germania, Francia e Italia) hanno registrato simultanee contrazioni per la prima volta durante quest'anno. L'ha comunicato che i prezzi alla produzione di agosto nell'Eurozona sono aumentato su mese e diminuiti su annoSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 4,06%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,78%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%. A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,50%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 35.286 punti, ritracciando dell'1,50%.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 3/10/2024 è stato pari a 2,81 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,69 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,77 miliardi., che mette a segno un +1,62%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile (dopo che ieri sera il ministero dell'Economia ha presentato con Asterion un'offerta da 700 milioni di euro per acquisire l'intero capitale di Sparkle).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,05%.Sensibili perdite per, in calo del 4,00% (dopo i giudizi preoccupati da parte di analisti e investitori).Preda dei venditori, con un decremento del 3,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,33%.del FTSE MidCap,(+0,78%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,84%.