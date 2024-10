TMP Group, Websim: secondo semestre decisivo per il giro di boa

Intermonte

TMP Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha(Outperform)(2,02 euro per azione) sul titolo, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione.Gli analisti evidenziano che(rivalutazione di posizioni creditizie e contributi legati al credito di imposta per la quotazione) mantengono il valore della produzione in crescita, mentre la redditività non è ancora a regime nonostante l'uscita dal guado del secondo semestre 2023.Il management ha sottolineato che il calo del fatturato è dovuto alla, che hanno in realtà possibile realizzo nel secondo semestre. Gli analisti sono a conoscenza di diversi importanti progetti in cantiere, soprattutto sul versante Experience, che non esaustivamente includono la realizzazione di. L'esito di queste commesse sarà noto solamente durante il prossimo semestre. Continua il progetto di espansione geografica in Spagna del Gruppo, che si sta gradualmente ritagliando una reputazione tra Madrid e Barcellona."La trasformazione in fatturato delle commesse sopra citate durante 2H24 potrebbe consentire una svolta per il gruppo, che non riesceancora a godere a pieno dei frutti degli investimenti recentemente effettuati - si legge nella ricerca - Rimaniamo dunquesulla crescita, con uno scenario che potrebbe essere rivisto in funzione dei risultati FY24".