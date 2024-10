Crisi Medio Oriente, Meloni convoca G7: "Soluzione diplomatica ancora possibile"

(Teleborsa) -: il G7, su impulso della presidenza italiana, intensifica il coordinamento per tentare di fermare la pericolosa escalation in Medio Oriente.Si parte dalla, ha spiegato Palazzo Chigi al termine della riunione d'urgenza convocata da Giorgia Meloni con i leader dei Paesi partner. Allo stesso tempo, è il messaggio rivolto anche allo Stato ebraico, bisogna insistere per un cessate il fuoco a Gaza e per normalizzare il confine con i. Paese cui Roma guarda con attenzione anche per la sicurezza dei connazionali e del personale militare di Unifil.Esprimiamo "profonda preoccupazione, si legge nella Dichiarazione dei leader del G7 che segue conferenza telefonica dei leader convocata dal Presidente Meloni. "Ricordiamo la necessità di una cessazione delle ostilità quanto prima per creare spazio per una soluzione diplomatica lungo la Linea Blu, in linea con la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa è l’unica via per allentare durevolmente le tensioni, stabilizzare il confine Israele-Libano, ripristinare completamente la sovranità, l’integrità territoriale e la stabilità del Libano e riportare i cittadini sfollati alle loro case con sicurezza e protezione da entrambe le parti. Esortiamo tutti gli attori a proteggere le popolazioni civili.Il fronte nord si è ulteriormente surriscaldato dopo l'inizio delle incursioni di terra dell'esercito israeliano per smantellare la rete di Hezbollah. In questo quadro l'Italia, ha spiegato Meloni, ha "invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a prendere in considerazione un rafforzamento del mandato della missione Unifil".