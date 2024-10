TPS, ValueTrack aumenta fair value dopo semestrale positiva

TPS

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 9,50 euro) il fair value sui, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, dopo "solide performance" nel primo semestre del 2024, supportate dall'integrazione M&A.Gli analisti hannoper tenere conto della redditività moderata derivante dal mix di ricavi rivisto e dalle pressioni inflazionistiche sui costi del lavoro osservate nel 1H24, mantenendo invariate le previsioni di generazione di cassa.Le attuali previsioni 2024-26 sono: 1) Top line a 60,4 milioni di euro nel 2026, (CAGR23-26 al 7,7%); 2) Margine EBITDA in progressivo aumento al 18,3% (70 bps in meno rispetto alle stime precedenti), grazie ad alcuni guadagni di efficienza a seguito delle integrazioni M&A; 3) free cash flow medio annuo a circa 4,5 milioni di euro, che determina una, ovvero circa il 48% dell'attuale capitalizzazione di mercato.In base alle proprie stime, ValueTrack evidenzia: 1) al prezzo attuale, il titolo vienedi tale cifra; 2) il EFCF Yield è stimato a circa il 10% annuo nel periodo di previsione; 3) la posizione di cassa netta è pari al 30% dell'attuale capitalizzazione di mercato (e sarà circa il 48% nel 2026).