CAMP4 Therapeutics punta a raccogliere 80 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -sta offrendo 5.000.000 di azioni ordinarie nella suaper sbarcare sulcon il simbolo "CAMP". Il prezzo dell'IPO dovrebbe essere compreso tra 14,00 e 16,00 dollari per azione, per una raccolta massima da 80 milioni di euro e una capitalizzazione massima di 283 milioni di dollari.Si tratta di unanella scoperta e nello sviluppo di terapie regolatorie basate sull'RNA con l'obiettivo di aumentare l'espressione genica e ripristinare livelli di proteine ??sane per trattare un'ampia gamma di malattie genetiche.