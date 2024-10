Predict, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,9 euro

Predict

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società pugliese attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 145%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società è sbarcata a Piazza Affari il 30 settembre con un prezzo di collocamento di 1,00 euro.Per i prossimi anni gli analisti si aspettano una significativa crescita dei, stimando un dato per il 2026 pari a 15,20 milioni di euro, rispetto ai 7,19 milioni di euro registrati nel FY23A (CAGR 23-26: 28,3%). Stimano che l'di periodo possa crescere fino a raggiungere i 2,35 milioni di euro nel 2026, rispetto agli 0,80 milioni di euro del FY23, per unche passerà dall'11,2% al 15,5% nello stesso orizzonte temporale. Infine, credono che possa migliorare la, passando dai 1,76 milioni di euro cash positive del FY23A a 3,91 milioni di euro al termine del 2026, soprattutto grazie ai maggiori flussi di cassa generati da una migliore gestione operativa.Tra ivengono citati: trasferimento tecnologico costante da parte del personale ai clienti; specializzazione del personale; know how nell'ambito healthcare; soluzioni tecnologiche d'avanguardia; partnership con GE HealthCare; fidelizzazione dei clienti; cooperazione con Università e Centri di RicercaLeindicate sono: deficit di offerta vs domanda; elevati tassi di crescita del mercato; mercato a livello internazionale poco saturo; fitta rete di contatti nell'ambito healthcare e forti relazioni con i Key Opinion Leaders del settore; sviluppo di ulteriori sinergie tra SBU.Il maggiorisono: tempi lunghi nel go-to-market dei progetti innovativi; difficoltà di attuazione di partnership pubblico-privato per l'introduzione di nuovi prodotti; società di piccole dimensioni; elevato peso relativo del fornitore; mercato saturo nella regione Puglia.Inoltre, i maggiorisono: tempi lunghi nell'adozione delle nuove tecnologie da parte dei target interessati; investimenti tecnologici rilevanti; tecnologie costantemente in progresso, con elevato rischio di obsolescenza.