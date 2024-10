Stellantis, Governo esercita golden power su Comau: ok a cessione ma con prescrizioni

Stellantis

(Teleborsa) - Ilha deciso di esercitare lamediante prescrizioni sulla cessione dida parte di"Il Governo, nella seduta di oggi del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha autorizzato, con prescrizioni, l’acquisizione, da parte di, dell’intero capitale sociale di, attualmente detenuto da, la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di OEP Heron BidCo, mentre il restante 50,1% sarà detenuto da, società indirettamente controllata dal fondo statunitense di private equity One Equity Partners", ha precisato il governo in una nota.Le, ha spiegato Palazzo Chigi, "sono volte a tutelare l’asset strategico di Comau e, in particolare, ad assicurare il livello degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, il mantenimento, in Italia, degli impianti di produzione delle società italiane del Gruppo e delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Comau". "Inoltre, andrà garantito il, attraverso la tutela dei brevetti e degli altri titoli di proprietà intellettuale".Nella stessa nota il governo ha assicurato che le parti si sono impegnate a garantire che l’operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine. L'attuazione delle prescrizioni sarà monitorato dalLo scorso luglio Stellantis aveva annunciato un'accordo per la cessione al fondo d'investimento di unadella società specializzata nell'automazione industriale e nella robotica avanzata.