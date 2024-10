CHL, approvata da creditori la proposta di concordato fallimentare

CHL

(Teleborsa) -, società che operava nel settore dell'Information Technology e sospesa da dicembre 2029 dagli scambi su Euronext Milan, ha comunicato che entro il termine stabilito dal giudice delegato al fallimento Cristian Soscia hain ordine alla proposta di concordato fallimentare presentata da Demetra Investimenti, titolare di diritti di credito per complessivi 80.400 euro.I creditorial voto ammontavano a complessivi. Hanno espresso voto favorevole, espressamente o mediante silenzio-assenso, creditori titolari di crediti per complessivi 1.477.958,60 euro.Conseguentemente, essendo il quorum deliberativo determinato in 780.679,30 euro +1 (50% + 1 dei creditori aventi diritto di voto) laIl giudice delegato ha disposto la comunicazione da parte dei curatori dell'intervenuta approvazione: alla proponente affinchédel concordato con ricorso ex art. 26 L.F.; ai creditori dissenzienti fissando termine fino al 31 ottobre per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con parere definitivo.