eVISO, EnVent incrementa target price e conferma Outperform

eVISO

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato il(aper azione da 6,8 euro, upside del 27%) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Gli analisti scrivono che idella piattaforma eVISO e rafforzano la tesi di investimento nella società, in particolare per quanto riguarda la sua solida generazione di cassa. Questa solidità finanziaria consentirà alla società di perseguire le sue strategie di crescita.EnVent si aspetta che i volumi totali di energia crescano da circa 1,3 TWh nell'esercizio 2025 a oltre 1,7 TWh nell'esercizio 2027 e i volumi totali di gas da circa 7 milioni di Msmc a oltre 10 milioni di Msmc. Prevede un CAGR del margine lordo e dell'EBITDA FY24-27 superiore al 20%, con un tasso di conversione EBITDA/margine lordo stabile oltre il 60%. Supponendo una dinamica del capitale circolante normalizzata all'ultimo anno, tenendo conto di una spesa in conto capitale inferiore (ad es. l'1% delle vendite) e di un pagamento del dividendo stabile, si aspetta una, oltre il 20% sulla capitalizzazione di mercato attuale.