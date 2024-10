Moderati guadagni alla Borsa di Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'Sul fronte macroeconomico, in Germania la lettura finale dell'inflazione di settembre ha confermato una leggera moderazione dei prezzi. Nel Regno Unito ad agosto il deficit commerciale di beni si è ridotto, mentre la produzione industriale ha sorpreso al rialzo, con una crescita.Intanto, negli Stati Uniti è iniziata la stagione delle trimestrali con le prime grandi banche: JPMorgan ha registrato un terzo trimestre sopra le attese ma ha aumentato gli accantonamenti su crediti; Wells Fargo ha segnalato un utile del terzo trimestre in calo con minori proventi da interessi; BlackRock ha comunicato un AUM record a 11,5 trilioni di dollari con un terzo trimestre sopra le attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,095. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,74%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,85%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,19%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 34.308 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 36.455 punti.Ilnella seduta dell'11/10/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,81 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,73 miliardi.di Milano, troviamo(+3,09%),(+3,02%),(+2,60%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Calo deciso per, che segna un -2,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.del FTSE MidCap,(+7,22%),(+4,90%),(+2,88%) e(+2,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,14%.