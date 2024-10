Senza direzione Milano e gli altri mercati europei, male Stellantis

JPMorgan

(Teleborsa) -. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di settembre ha confermato le variazioni di +0% m/m e +1,6% a/a. Nelad agosto il deficit commerciale di beni si è ridotto, mentre la produzione industriale ha sorpreso al rialzo, con una crescita di +0,5% m/m rispetto a +0,2% atteso e -0,7% precedente. Oggi negli Stati Uniti saranno resi noti il PPI di settembre e l'indice preliminare dell'Università del Michigan di ottobre.Intanto, neglicon le prime grandi banche:ha registrato un terzo trimestre sopra le attese ma ha aumentato gli accantonamenti su crediti;ha segnalato un utile del terzo trimestre in calo con minori proventi da interessi;ha comunicato un AUM record a 11,5 trilioni di dollari con un terzo trimestre sopra le attese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Lieve aumento dell', che sale a 2.639 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,79%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.resta vicino alla parità(+0,14%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.104 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.247 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,44%); consolida i livelli della vigilia il(+0,19%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,67%.avanza del 2,28%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,30% ( upgrade di JPMorgan ). Composta, che cresce di un modesto +1,18% (le banche d'affari alzano i target price dopo il piano).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,69% ( cambiamenti ai vertici ). Vendite su, che registra un ribasso del 3,28%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,19%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,00%),(+3,89%),(+2,60%) e(+2,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.