TECMA Solutions, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

Tecma Solutions

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,00 euro per azione) ilsu, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 160%.Gli analisti scrivono che ihanno superato le precedenti proiezioni di tendenza per l'esercizio, implicando una più forte esecuzione nelle efficienze operative e confermando al contempo la tendenza di crescita nei ricavi ricorrenti annualizzati e nell'espansione internazionale. Il margine EBITDA dell'11% sulle vendite nette è stata una sorpresa positiva e segnala un percorso accelerato verso una migliore efficienza operativa. "Riteniamo che il gruppo stia, grazie al completamento del programma di razionalizzazione, con una crescita nei ricavi ricorrenti e internazionali", si legge nella ricerca.Alantra ha modificato il D&A FY24-26, aumentando in media del 14%. Haper riflettere meglio la traiettoria di crescita prevista di TECMA nel medio-lungo termine. Tutto sommato, ora vede un CAGR 2023-26 del 16% nei ricavi con un'espansione del margine EBITDA confermata dal 5% nel 2024 al 18% nel 2026. Le efficienze operative dovrebbero riflettersi in un miglioramento della generazione di cassa/deleveraging con una liquidità netta di 0,6 milioni di euro entro il 2026.A 0,9x FY25 EV/Sales, il gruppo "vienerispetto ai player tecnologici italiani, un livello poco impegnativo a nostro avviso", viene sottolineato, evidenziano che la valutazione attuale "non riesce a riflettere adeguatamente i progressi nei ricavi ricorrenti, nell'espansione internazionale e nei miglioramenti operativi". Con il calo delle azioni di circa il 45% YTD, il crescente divario di valutazione presenta "un'opportunità interessante per gli investitori di entrare a un prezzo interessante".