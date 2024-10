Unicredit, emessa prima obbligazione "Fixed to Floater"

(Teleborsa) - UniCredit ha emesso unadirettamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. La nuova obbligazione è caratterizzata da unadie un. Prevede infatti, pari a 5,20%, in seguito dal quarto al tredicesimo anno le cedole sono legate all’andamento del, con una partecipazione positiva al 150% e un cap al 5,20%. Il tasso di riferimento Euribor 3 mesi viene rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interesse.Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a"Le obbligazioni sono state pensate in ottica di chi vuole continuare a investire a un tasso variabile nonostante il previsto- ha spiegato Unicredi in una nota -. Andando ad analizzare la curva dei tassi in Euro, è facilmente verificabile come i tassi siano previsti in discesa: questa Obbligazione è strutturata quindi per pagare dei premi fissi nei primi anni e, quando i tassi saranno ulteriormente scesi, pagare il tasso Euribor a tre mesi moltiplicato per una partecipazione positiva".Laal 150% permette di essere esposti all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi e, contemporaneamente, migliorare il tasso di interesse che si ottiene, fino a un massimo (cap) previsto al 5,20% annuale e un minimo (floor) pari allo 0%", ha aggiunto.