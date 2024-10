Dalla centralità dell'Italia in Ue al Piano Mattei: cosa ha detto Meloni

(Teleborsa) -a causa delle due guerre e "per le molte difficoltà che attraversa l’economia europea", ma le elezioni europee hanno fornito alcuni messaggi molto chiari", nominando "unache dovrà affiancare la". E' quanto affermato la Presidente del Consiglioin vista deldinanzi a Camera e Senato.Meloni ha ricordato che della squadra farà parte anche il, una nomina che testimonia "un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla composizione della commissione uscente" dove non c'era alcuni italiano fra i 7 Vicepresidenti complessivi."Questa indicazione è la", ha sottolineato la Premier, sollecitando tutte le forze politiche a votare per l'attuale Commissione, perché "ci sono momenti in cui l’interesse nazionale deve prevalere su quello di parte", ed aggiungendo che la nomina testimonia che "in Europa la forza degli Stati membri viene ancora prima di quella delle presunte maggioranze politiche".Meloni ha ricordato che laaffidata a Fittoe vale nel complesso circa 378 miliardi (di cui circa 43 per l'Italia), su un bilancio complessivo di 1200, solo per il ciclo 2021-2027. A questa delega si aggiunge anche, che vale ulteriori 600 miliardi e dovrà essere esercitata, ragion per cui - sottolinea Meloni - "qualcuno ha letto in questo affiancamento una sorta di 'ipoteca rigorista', mentre io credo che questa stretta collaborazione di carattere paritario rappresenti piuttostoper il commissario italianole ragioni di una necessaria,".. Deve cambiare, ripensare completamente le sue priorità, il suo approccio, la sua postura. Riscoprire, cioè, il suo ruolo nella storia, particolarmente in questo tempo storico così complesso". ha affermato la Presidente, aggiungendo "siamo di fronte a una, sempre più animata da sfide interconnesse" e dove "la centralità del nostro Continente non è più scontata". Il rapporto Letta ed il rapporto Draghi - ha sottolineato - "hanno fotografato con chiarezza i numeri e le ragioni della nostra perdita di ruolo negli ultimi decenni" e ci costringono a "scegliere finalmente, e con coraggio, che cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare".Meloni ha richiamatoe la visione di ", materie che richiedono di unire gli sforzi e di mettere a sistema il contributo di tutti, e che sappia attribuire la giusta importanza alle specificità nazionali nelle materie dove gli Stati nazionali sono in grado di fare meglio". Un cenno anche agli "che stiamo affrontando, dal rilancio della competitività del sistema produttivo e industriale europeo alla doppia transizione ambientale e digitale, dalla politica di difesa e sicurezza al governo dei flussi migratori".Parlando deleuropeo, Meloni ha ricordato chee che "non ha alcun sensoche producono ricchezza e occupazione e condannarsi a nuove dipendenze strategiche, per perseguire obiettivi impossibili da raggiungere". ", cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo, ha rimarcato la Premier, aggiungendo "si è scelta la conversione forzata ad una sola tecnologia, l’elettrico, di cui però noi non deteniamo le materie prime, non controlliamo le catene del valore, che ha una domanda relativamente bassa e prezzi proibitivi per gran parte dei nostri concittadini". Per questi motivi "si deve avere ile di perseguire, al contempo, la, sostenendo anche quelle tecnologie e quelle filiere - come i biocarburanti - nelle quali l’Italia e l’Europa possono giocare un ruolo da protagonisti"."Non posso che essere d’accordo con Mario Draghi quando scrive, nel suo rapporto, che gliche ci siamo posti devono essere, da investimenti adeguati e da un piano coerente per raggiungerli", ha detto la Presidente, mettendo l'accento sugli "se sulla possibilità di individuareedi "mobilitare adeguatamente il capitale privato"."L’altro grande focus di discussione a Bruxelles sarà rappresentato, ovviamente, dalle", ha spiegato la Premier, parlando della necessità di "costruire le condizioni per unae per consentire al Paese di "guardare" ad un "futuro di prosperità e benessere."Un cenno anche allaed alla "preoccupazione per l’escalation in corso in Libano" che "rischia di avere esiti imprevedibili". "Difendiamo il diritto di Israele a vivere in pace e in sicurezza, ma ribadiamo la necessità che questo avvenga nel rispetto del diritto internazionale umanitario" - ha ribadito Meloni - senza rimanere "insensibili di fronte all’enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza". "Confermiamo il nostroportati avanti, in particolare a quello degli Stati Uniti, e il nostro impegno per lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati, in cui Israele e Palestina coesistano fianco a fianco in pace, con sicurezza per entrambi".Meloni ha parlato anche della, in Giordania e negli altri Paesi della regione, affermando che occorre "rivedere la Strategia dell’Unione Europea per la Siria" ed "investire nell’early recovery, in modo che i rifugiati che decidono di tornare trovino condizioni che permettano un loro reinserimento". Sempre in ambito internazionale, un cenno anche allaalle "elezioni ben poco trasparenti" vinte da Maduro ed alla "inaccettabile repressione del regime".Non poteva mancare un cenno allaed alle "priorità" della UE, vale a dire "la difesa dei confini esterni, il contrasto all’immigrazione irregolare di massa, l’impegno per affrontare le cause profonde della migrazione e il sostegno ai canali di migrazione legale". "dell’Europa in materia migratoria è oggi, ma è fondamentale", ha ricordato Meloni, parlando dei risultati raggiunti che hanno visto una riduzione degli sbarchi illegali del 60% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022, "merito delle politiche del governo" e del "sostegno che l’Europa ha garantito". "L’Italia è geograficamente collocata al centro del Mediterraneo - ha sottolineato - e questo ci rende il naturale punto d’incontro tra l’Occidente e il Sud del mondo. È uno straordinario vantaggio, se è vero, come è vero, che la posizione geostrategica di una Nazione può essere importante quanto la sua forza economica e finanziaria"."Non è un segreto per nessuno che non siamo gli unici ae che ci sono altri attori - Russia e Cina in testa, ma non solo - che portano avanti le proprie strategie, spesso con un approccio molto più assertivo del nostro", ha affermato la Presidente, ribadendo "rimango convinta che,, perché la nostra sfida non è alimentare il caos per tentare di depredare l’Africa delle proprie risorse, ma consentire ai Paesi africani di utilizzare quelle risorse, per poter vivere di ciò che hanno, con Governi stabili e società prospere". Un "approccio" che l'Italia ha esplicitato con il"che ha già visto partire diversi progetti con le prime nove nazioni africane coinvolte, e raccoglie sempre maggiore attenzione e curiosità a livello internazionale"."Il Consiglio europeo di domani è stato definito come untra il vecchio e il nuovo ciclo istituzionale europeo", ha detto Meloni, aggiungendo ""proprio per questo sarà un Consiglio Europeo". "L’Italia, come sempre farà la sua parte, pronta a indicare la rotta su molti temi sui quali ha ampiamente dimostrato di poter dire la sua", ha concluso.