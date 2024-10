Digital Value e Olidata oggetto di perquisizioni GDF. Titoli crollano

Digital Value

Olidata

(Teleborsa) - Nell'ambito di una, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica della capitale, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni Pubblici Ufficiali e di alcune imprese, perin materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.figurano, in quanto sottoposte ad accertamenti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le società quotateIl provvedimento in questione è stato emesso nell'ambito dellaallo stato delle attuali acquisizioni probatorie e fino a un giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.Le due società hanno subito unè sospesa per eccesso di rialzo (ultimo prezzo battuto a 53,1 euro, con un calo del 10,46%, mentreha i prezzi allineati a 0,495 euro, per una discesa dell'8,33%.