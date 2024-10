Sicily By Car, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Sicily by Car

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 10,7 euro) e confermato la) sul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, visto l'upside potenziale del 57%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2024 hanno mostrato un calo del fatturato anno su anno e un utile netto negativo dovuto allo sviluppo aziendale e influenzato da un accantonamento di 3,8 milioni di euro (non monetario) per i rischi correlati alla sentenza di primo grado sulle commissioni di gestione delle violazioni del codice della strada. Segnali più positivi per la top line sono arrivati ??dal terzo trimestre (+12,6% anno su anno) e il VoP per l'esercizio 2024 dovrebbe essere invariato anno su anno (incluso il business croato da giugno 2024), ma"Apprezziamo il fatto che l'azienda stiaper applicare potenzialmente tariffe più favorevoli - si legge nella ricerca - Inoltre, l'azienda sta lavorando per essere più flessibile aumentando le auto in affitto e in riacquisto nella sua flotta, con un obiettivo del 50%. Guardando al medio termine, Sicily by Car si concentra sulla sua espansione internazionale, grazie a partnership locali e acquisizioni strategiche".