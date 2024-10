Alpha Private Equity affida sede italiana a Paolo Magni. Focus sulle exit

(Teleborsa) -, fondo di private equity paneuropeo con circa 1,5 miliardi di euro in gestione, ha. Magni, già partner del fondo dal 2020, guiderà un team di 5 professionisti con una solida esperienza nel settore e sarà affiancato dall'altro partner Pasquale Cavaliere, entrato in Alpha PE nel 2018.Magni -- prima di entrare in Alpha nel 2014 ha maturato una solida esperienza come consulente strategico, all'inizio presso Booz & Company e poi, dal 2011 al 2014, presso Boston Consulting Group.Il focus principale dell'ufficio di Milano di Alpha, si legge in una nota è quello di promuovere la creazione di valore all'interno del portafoglio italiano, costituito da sei società, che già oggi vale oltre 800 milioni di euro. L'obiettivo di Alpha è quello diin modo da restituire liquidità agli investitori e creare una solida base per la crescita futura. A seguito di queste operazioni, Alpha sarà pronta a intraprendere unper continuare la sua espansione in Europa.Le società italiane attualmente nel portafoglio di Alpha sono le seguenti:(società di servizi che fornisce ai clienti al dettaglio e alle PMI del mercato italiano una innovativa offerta commerciale di energia, gas, internet, telefonia, telefonia mobile e assicurazioni - ricavi 2023 pari a 260 milioni di euro);(società attiva nella progettazione, produzione e vendita a livello globale di sistemi combinati per il caffè - ricavi 2023 pari a 130 milioni di euro);(gruppo di marchi leader nel mercato globale dell'arredamento, che offre un'ampia selezione di sedie, tavoli, divani, letti e sistemi di illuminazione di alta gamma - ricavi 2023 pari a 220 milioni di euro);(leader mondiale nella produzione di lastre ceramiche di grandi dimensioni per facciate esterne, pavimenti e rivestimenti interni di edifici e per l'industria del mobile e del design - ricavi 2023 pari a 230 milioni di euro);(società attiva nella progettazione e produzione di accessori metallici e non metallici per l'industria della moda e del lusso - ricavi 2023 pari a 120 milioni di euro);(leader nella progettazione e produzione di sistemi di taglio laser e di lavorazione della lamiera per svariati settori, tra cui aerospaziale, difesa, automotive, elettrodomestici - ricavi 2023 pari a 560 milioni di euro).