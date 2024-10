Banca Finint, S&P conferma ranking "STRONG" come master servicer

(Teleborsa) -per le operazioni di cartolarizzazioni RMBS (residential mortgage-backed securities), CMBS (commercial mortgage backed securities) e ABS (asset backed securities) in Italia. L'outlook del ranking è stabile per tutte le valutazioni sopra citate.Le analisi di S&P Global Ratings si focalizzano sulle capacità di fornire servizi di master servicing, che Banca Finint svolge attraverso unall'interno dell'area gestione cartolarizzazioni della stessa.Ledell'agenzia di rating riflettono: il supporto fornito dalle funzioni interne di Banca Finint al proprio dipartimento operativo di master servicing; la crescita costante dei mandati di master servicing, passati da 159 nel dicembre 2021 a 172 nel giugno 2024, con un volume di portafogli cartolarizzati stabile; l'esperienza dei manager e la permanenza media in azienda delpersonale dedicato al master servicer; l'attenzione alla formazione dei nuovi dipendenti e allo sviluppo dello staff esistente; l'ottimizzazione continua dei sistemi informatici che supportano le attività di master servicing, in linea con quella di altri operatori con valutazioni comparabili; l'ampio framework di controlli interni di Banca Finint; il processo di on boarding dei portafogli cartolarizzati collaudato e affidabile; un sistema di monitoraggio dei subservicer delegati ben strutturato; processi efficaci e una nuova applicazione informatica per il master servicing migliorata che ottimizza le attività.