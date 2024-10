Europa debole con trimestrali in chiaroscuro. Attesa per BCE

ASML

LVMH

Adidas

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Telecom Italia

Saipem

Amplifon

Interpump

Italgas

Moncler

Campari

Maire Tecnimont

Technoprobe

Philogen

Alerion Clean Power

Digital Value

Sesa

Intercos

LU-VE Group

(Teleborsa) -, quando Francoforte dovrebbe effettuare un altro taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale. Stasera la presidente della BCE Christine Lagarde parlerà a una cena ufficiale della Banca di Slovenia a Lubiana, dove la BCE tiene la riunione di ottobre, ma non dovrebbe offrire alcun indizio sulla politica monetaria della BCE.Intanto, l'Istat ha confermato il dato sui, mese in cui l'inflazione si è portata al livello più basso da inizio anno e ben al di sotto dell'obiettivo BCE del 2%: flessione dello 0,2% congiunturale e un aumento dello 0,7% tendenziale.A pesare sul sentiment degli investitori, le, a partire da quelle di(il gigante francese del lusso ha registrato un calo del 3% nei ricavi del terzo trimestre). Male anche, nonostante abbia alzato le sue previsioni di ricavi e profitto per l'intero anno, citando una performance migliore del previsto nel terzo trimestre e un buon slancio del marchio.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Lieve aumento dell', che sale a 2.672,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,07 dollari per barile, in calo dello 0,73%.Si riduce di poco lo, che si porta a +118 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,40%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, buona performance per, che cresce dello 0,97%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,4%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 34.660 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con chiusura su 36.811 punti. In lieve ribasso il(-0,28%); senza direzione il(-0,18%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 16/10/2024 risulta essere stato pari a 2,63 miliardi di euro, in ribasso (-11,55%), rispetto ai precedenti 2,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,72%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,56%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,90%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,82%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,69%. Tentenna, che cede l'1,45%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Tra i(+6,82%),(+1,76%),(+1,75%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -76,46%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,37 punti percentuali. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,74%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,23%.