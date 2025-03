Federcontribuenti, obbligo polizza contro calamità naturali "disastro annunciato"

(Teleborsa) -esprime forte indignazione e preoccupazione per la gestione dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali, che riguarda tutte le imprese italiane, salvo alcune eccezioni. ''Il tempo stringe: restano poco più di 20 giorni per mettersi in regola con un provvedimento che - evidenzia Federcontribuenti - è stato adottato senza unLa pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 ha reso operative le modalità di applicazione dell’obbligo definendo la scadenza al 31 Marzo:- secondo Federcontribuenti - e che mette in difficoltà milioni di impreseche risultano ancora sprovviste della copertura assicurativa. Un problema che magari non riguarderà le imprese medio-grandi, che sicuramente si saranno in parte attrezzate. Ma la vera emergenza riguarda le piccole attività e gli esercizi commerciali, che rischiano di trovarsi fuori dai meccanismi di tutela economica. Infatti, pur non essendo un obbligo diretto, la copertura sulle catastrofi naturali è una condizione necessaria per accedere a incentivi, aiuti o garanzie pubbliche, compresi i prestiti erogati dal fondo per le PMI''. Al momento poi, sottolinea Federcontribuenti, non è neanche chiaro cosa accadrà a chi non si metterà in regola entro il termine:Federcontribuenti "denuncia con forza l’assenza di un confronto preventivo con le associazioni di categoria su una misura di tale portata. “Imporre un obbligo di questo genere senza un’adeguata programmazione e senza strumenti concreti di supporto per le imprese più vulnerabili è inaccettabile. Chiediamo con urgenza un intervento del Governo - conclude la nota -